Conceição do Mato Dentro cancela show milionário com Gusttavo Lima

A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro na Região Central de Minas Gerais, cancelou o show milionário com o cantor Gusttavo Lima. A informação foi publicada nas redes sociais do executivo da cidade. O show custaria R$ 1,2 milhão e seria realizado no dia 20 de junho, durante a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus Do Matozinhos.

Cidade de MG gastaria R$ 2,3 mi com Gusttavo Lima, Bruno e Marrone e mais shows

“A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro informa que, devido a lamentável tentativa de envolver a 30ª Cavalgada do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos em uma guerra política e partidária que não tem nenhuma ligação com o município e nem tampouco com a tradicional festa, está cancelada a participação do cantor Gusttavo Lima e da dupla Bruno e Marrone no evento”, escreveu a administração do município.

O show da dupla Bruno e Marrone, que custaria R$ 520 mil, também foi cancelado. O evento iria ocorrer entre os dias 17 a 23 de junho.

Em um vídeo publicado no Instagram, o prefeito da cidade, Zé Fernando (MDB), disse que houve guerra político-partidária.

“As festividades da Cavalgada representam dentro do Jubileu do Senhor Bom Jesus de Matosinhos uma renovação de fé, esperança e amor. E com essa credibilidade o município recebeu diversos artistas renomados em edições anteriores, como Zezé di Camargo e Luciano, César Menotti e Fabiano, e, Maiara e Maraisa. Portanto, para preservar essa história e tradição, a administração optou por adiar a participação de Gusttavo Lima e Bruno e Marrone, que virão em uma próxima oportunidade”, informa a nota da cidade.

A prefeitura da cidade é suspeita de desviar uma verba destinada à saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura para pagar o cachê de R$ 1,2 milhão que Gusttavo Lima receberia pelo show.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou uma Notícia de Fato sobre a contratação milionária de um show de Gusttavo Lima e de outros artistas pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, na região Central do Estado. O procedimento verifica se há elementos para iniciar uma investigação de fato. Com informações do jornal “O Tempo”.