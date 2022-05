Um jovem foi baleado noite de sábado, dia 28, durante o seu aniversário de 23 anos, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda. A vítima foi atingida por um tiro no abdômen e levada ao Hospital São João Batista.

O rapaz passou por cirurgia no início da madrugada e estava lúcido e com os sinais vitais estáveis na unidade médica no momento desta publicação.

O crime foi registrado na delegacia de polícia. Até o momento, nenhum suspeito havia sido preso.

Outros crimes

O sábado foi violento com registro de dois homicídios em Volta Redonda. O primeiro ocorreu na Rua General Sampaio, no bairro São Geraldo, e vitimou Weslen de Barros Izídio, de 42 anos, morto com vários tiros.

Já o segundo foi na Rua Campinas, no bairro Santa Rita do Zarur. A vítima ainda não foi identificada.