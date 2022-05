Mulher é vítima de violência doméstica em Valença (RJ)

Policiais militares foram acionados na tarde de sábado por volta das 16h35min, para atender um caso de violência doméstica contra uma mulher, de 24 anos, na RJ-147 (Estrada Valença x Rio das Ostras), na altura do bairro Osório, em Valença (RJ).

Os agentes se deslocaram até o local e na residência onde houve a agressão, a vítiima contou que seu companheiro, de 30 anos, se desentendeu com o filho dela.

Depois ela foi jogado ao chão, onde recebeu de seu companheiro tapas no rosto, pé em seu pescoço e vários xingamentos. As agressões foram na presença do filho e de uma amiga. Os agentes saíram para tentar prender o agressor, que não foi encontrado.

A mulher foi levada para o Hospital Escola para o atendimento médico. Depois de atendida, foi levada à Delegacia de Polícia de Valença para o preenchimento da ocorrência policial.

A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo delito. Após o exame, a mulher pediu aos policiais que a levassem para a sua residência para retirar alguns pertences. Foram retiradas algumas roupas, um espelho e um veículo Ford Focus (branco).