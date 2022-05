PRF flagra jovem conduzindo carro sem CNH na Dutra, em Penedo

A Equipe do GFT da 7ª DEL PRF, estava realizando fiscalização de veículos, no início da noite de sábado, por volta das 18h30min, quando abordou um veículo GM Kadett (Barra Mansa), na altura do km 311, da Rodovia Presidente Dutra, no acesso de Penedo, em Itatiaia.

No veículo estavam quatro jovens, dois homens e duas mulheres, com idades entre 20 e 22 anos. Durante fiscalização, um dos jovens, de 20 anos, disse ser usuário de drogas. Durante revista em sua mochila foi encontrado um pote contendo certa quantidade de maconha para consumo próprio. Próximo ao porta luvas havia dois cigarros de maconha. Diante dos fatos, foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor do jovem e a droga foi apreendida para posterior destruição.

Segundo a PRF, o condutor não era habilitado, o veículo estava com os quatro pneus em péssimo estado (lisos) e com licenciamento vencido desde 2013. Foram aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 1.369,09, e o veículo foi removido para o pátio contratado.