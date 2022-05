Feira de adoção da prefeitura encontra novos lares para 38 animais

Espaço ‘Família Animal’ ocorreu nesse fim de semana em dois locais

O espaço “Família Animal” da Prefeitura de Volta Redonda viabilizou a adoção de 38 animais – entre cães e gatos. O espaço da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), ocorreu no último fim de semana em dois locais.

No sábado (28), o espaço de adoção ocorreu no estacionamento do Supermarketing, no bairro Aterrado, onde 14 animais ganharam novos lares. Já no domingo (29), o evento aconteceu próximo a Feira Livre, na Vila Santa Cecília, com a adoção de 24 pets.

No local, a Coordenadoria apoia e incentiva a adoção junto a ONGs e protetoras independentes. Para participar deste espaço aos domingos é necessário fazer o cadastro com a protetora Nádia Cambraia no telefone: (24) 98134-6306.

Os cães e gatos que participaram da campanha são provenientes de acumuladores de animais acompanhados pela SMMA, apreendidos ou vítimas de maus-tratos. A coordenadora de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade, destacou o sucesso das adoções através do espaço da prefeitura.

“O evento “Família Animal” está cada vez mais ganhando visibilidade na cidade e quando conseguimos encontrar um lar seguro para os animais é uma felicidade imensa. Durante a adoção ressaltamos que a guarda é responsável, os adotantes assinam um termo de responsabilidade e após um período a equipe da Coordenadoria faz visitas regulares aos adotantes para no acompanhamento desses animais”, disse.

Além disso, os adotantes – maiores de 18 anos – tiveram que apresentar cópia de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência, no local eles receberam ainda orientações sobre bem-estar animal e guarda responsável. Os cães e gatos colocados para adoção foram castrados e os filhotes tiveram a castração garantida pela prefeitura.

Neste caso, o adotante responsável deve apresentar cópias do Termo de Adoção fornecido pelo município e dos documentos pessoais, no dia e hora marcados para o procedimento cirúrgico junto ao CCZ. O agendamento deve ser feito pelo telefone: (24) 3339-4555. Fotos: Divulgação/PMVR