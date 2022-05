Gabrieli Andrade é eleita Miss Gay Sul Fluminense 2022

Gabrieli Andrade, representando a cidade de Itatiaia, foi a vencedora do concurso Miss Gay Sul Fluminense, ocorrido na madrugada deste domingo, dia 29, na Associação Atlética Banco do Brasil, (AABB), no bairro Chacrinha, em Valença.

Eleita através dos votos dos jurados, Gabrieli Andrade, deu um show de glamour e se destacou entre as demais candidatas ganhando o título. Além dos desfiles, aconteceram várias atrações como, shows de stand up e covers.

O coordenador Ronildo Marques, (D), e o diretor artístico Rafael Christovam, posaram para foto com a vencedora, que estará concorrendo no dia 20/8, no Miss Brasil Gay oficial, em Juiz de Fora, (MG). Matéria e foto: Sandro Barra