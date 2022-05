Agentes do 28º BPM detiveram nesta segunda-feira, um homem com um revólver calibre 38, quatro munições e uma balança de precisão em uma residência, no bairro Monte Castelo, em Volta Redonda.

Etiquetas com inscrição do tráfico também foram apreendidas, além de sacolas plásticos vazios. Duas mulheres foram levadas para a delegacia como testemunhas da ação.