Polícia Militar detém suspeitos com armas em Paulo de Frontin

Policiais militares detiveram no final de semana dois suspeitos, de 40 e 38 anos, com armas e munições preparadas para a prática ilegal de caça em área de preservação ambiental no município de Engenheiro Paulo de Frontin (RJ).

Os suspeitos, moradores de Maricá, foram abordados em uma casa na Estrada Pereira Rocha, em Barão do Amparo. Com eles foram apreendidas sete armas artesanais, 94 munições de diferentes calibres e outros materiais utilizados para caça.

Os suspeitos foram conduzidos pelos policiais militares a 98º DP (Engenheiro Paulo de Frontin), onde foram autuados e responderão em liberdade pelos crimes com base na Lei do desarmamento.