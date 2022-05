Evento acontece no próximo sábado, dia 04; a entrada é a doação de 1 litro de leite

Quem gosta de programa cultural para aproveitar o fim de semana, já pode confirmar presença no Sarau de Outono do Grêmio Barramansense de Letras, no próximo sábado, dia 04. Os interessados devem entrar em contato até quarta-feira, dia 01º, pelo WhatsApp (24) 99912-1975, para garantir a vaga.

O evento acontecerá às 17h30min, na sede, situada à Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa. Segundo o presidente do Grebal, Paulo Rangel, o Sarau de Outono marca a retomada dos eventos presenciais, após a interrupção de dois anos devido à pandemia.

“As expectativas são muitas em relação ao sarau, que é o momento de encontro entre os grebalistas e amigos do Grebal. Queremos confraternizar com a arte literária, envolvendo muita poesia, música, dança, entre outros segmentos artísticos, que na sua abrangência eleva o evento ao nível de celebração à cultura”, sintetizou o presidente.

Paulo Rangel reforça a necessidade da confirmação de presença para o evento, a fim de que a experiência do público seja a melhor possível, e com respeito à capacidade máxima permitida no local.

Atrações

O público pode aguardar por um momento completo, que contará com apresentação de dança de salão com Rojane Arruda Rocha (primeira secretária da Diretoria do Grebal) e Darci da Rocha. Já o repertório musical ficará por conta de Abrahão Lincoln Graciosa Machado (diretor tesoureiro), em voz e violão.

Para quem desejar ocupar um espaço além da plateia, o Sarau de Outono também terá abertura para declamação de poesias dos espectadores.

Ação social

Comprometido também com a responsabilidade social, o Grebal fará arrecadação de um litro de leite como entrada no Sarau de Outono, assim como tem sido em todas as ações na sede. Nos últimos eventos, foram arrecadados 60 litros de leite, destinados para a Casa Rosa (que atende pacientes em tratamento contra o câncer); e 45 kg de ração para duas ONGs, sendo uma delas a Late e Mia, no Centro de Barra Mansa.