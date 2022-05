Um adolescente e um jovem foram detidos na tarde desta terça-feira (31) por suspeita de porte ilegal de arma de fogo em Volta Redonda. Eles estavam em uma bicicleta e foram abordados na Avenida Francisco Torres, no bairro São Luís.

A Polícia Militar fazia patrulhamento pelo local quando a dupla passou pelos agentes em sentido oposto. Os policiais retornaram e realizaram a abordagem. Com o menor, os agentes encontraram um revólver calibre 38, com duas munições intactas. Além disso, um dos suspeitos portava uma bolsa preta, contendo um cigarro de maconha, um celular e R$ 6. A PM informou que o menor assumiu ser o dono do material apreendido.

Eles foram levados para a delegacia. No momento desta publicação, ainda não havia informações de como ficou a situação da dupla. (Foto: PM/Divulgação)