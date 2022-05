Um carro foi imprensado em um poste por um ônibus na manhã desta terça-feira, dia 31, no início da Avenida Sávio Gama, no bairro Niterói, em Volta Redonda. O acidente foi ao lado do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar).

O acidente não deixou feridos, mas a motorista ficou bastante nervosa com o ocorrido. Conforme apurado, a condutora e o ônibus estavam parados em um sinal a poucos metros de distância. Quando o sinal abriu, os dois seguiram juntos sentido Retiro e o carro acabou sendo imprensado no poste que fica na curva com a Avenida Nossa Senhora do Amparo.

Ainda conforme apurado, nenhum passageiro do ônibus se feriu e o motorista desceu do ônibus após imprensar o carro. A Guarda Municipal estava no local do acidente orientando o trânsito no momento desta publicação. As circunstâncias do acidente ainda serão esclarecidas pela perícia. Foto: Redes sociais