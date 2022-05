Defesa Civil e Secretaria de Educação participam de reunião com MPT

A Defesa Civil e representantes da Secretaria de Educação, de Resende, participaram de uma reunião nesta quinta-feira, com os procuradores, Dr. Rogério Guimarães e da Drª Priscila do Ministério Público do Trabalho (MPT), para tratar do Projeto de Resgate da Infância e Saúde e Segurança, com abordagem da Cipa (Comissão Interna de Prevenção de Acidentes) nas escolas.

A Defesa Civil de Resende foi bastante elogiada por membros do MPT, pela iniciativa e parceria com Secretaria Educação, onde também tomaram conhecimento de outros trabalhos que Defesa Civil vem desenvolvendo junto às escolas.