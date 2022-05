Ex-aluna do MEP, com quatro filhos, conquista vaga no Cederj

Luciana Rodrigues Duarte, ex-aluna do pré-vestibular Cidadão, foi classificada em 14º lugar para cursar pedagogia no Cederj (Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro), em Volta Redonda. A classificação se deu através do sistema de aproveitamento de nota do ENEM.

Em áudio, Luciana agradeceu aos professores do Movimento Ética na Política. “É com enorme carinho que me dirijo ao MEP para agradecer a Deus e a vocês pela minha aprovação. Vocês sempre me apoiaram e tiveram muito carinho comigo. Sou grata mesmo”, agradeceu à todos.

Luciana Rodrigues é mãe de 4 crianças, sendo um ainda adolescente, com idades de 15, 11, 9 e 5 anos. Ela contou que foi muito difícil. “Eu acreditei e tive apoio de todos vocês e do meu marido. Foi muito difícil estudar no modo remoto. À vezes assistia aulas com menino no colo e com barulho das outras crianças, mas consegui e venci”, contou Luciana, que atualmente trabalha como auxiliar de ensino na rede municipal.

Apoio psicológico

Estudar em tempo de pandemia e de modo remoto foi muito difícil para muita gente, não só por questões financeiras, mas também a mexida que deu na saúde mental e física de muitos. Luciana, entre tantas pessoas, superou com apoio e solidariedade diversas, em especial os profissionais da saúde.

– No decorrer do curso, tempo difícil de pandemia tive sérios problemas não só financeiros como muitos, mas também emocionais. Graças a orientação de vocês, a Dra. Daniela Parente, psicóloga da equipe do MEP, me deu muita força. Faço questão de agradecê-la também. Muito bacana ela, até hoje falo com ela – contou agradecida a futura pedagoga.