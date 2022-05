Mãe faz campanha para menino atropelado em Angra

Emanuele Santos Lisboa, mãe do menino Ryan, de 7 anos, que teve uma perna amputada ao ser atropelado por um ônibus na tarde da segunda-feira (30), no bairro Lambicada, em Angra dos Reis, lançou nesta terça-feira (31) uma vaquinha para arrecadar recursos a fim de que possa acompanhar a recuperação do filho. Socorrido inicialmente no Hospital Municipal da Japuíba, em Angra dos Reis, o pequeno Ryan foi transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio.

A meta da vaquinha é arrecadar R$ 5 mil para custear as despesas da mãe. Até o momento desta publicação, a campanha já havia arrecadado R$ 3,2 mil.

Emanuele, que tem outros três filhos, compartilhou em uma rede social um vídeo no qual afirma que, ao contrário do que chegou a ser divulgado, ela não estava com o filho no momento em que ele foi atropelado. “Eu estava trabalhando. Sou mãe e pai ao mesmo tempo dos meus filhos”, afirmou.

Por telefone, Emanuele ao FOCO REGIONAL que Ryan lhe disse que já estava com um pé na calçada quando foi atingido. O atropelamento foi perto de um ponto de parada do ônibus.

Ainda no vídeo, ela agradeceu as pessoas que inicialmente socorreram seu filho e fizeram correntes de oração por Ryan. “Ele é um guerreiro, está se recuperando bem e logo, logo a gente vai sair desta situação”, disse a mãe. O vídeo foi finalizado com um agradecimento do menino que também agradeceu aos que oraram por ele. “Amos vocês”, afirmou.

Quem quiser participar da vaquinha e contribuir pode clicar neste link.

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajuda-para-o-nosso-pequeno-ryan