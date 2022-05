Foram apreendidas cinco caixas de isopor, que tinham como destino a cidade de São Paulo (SP)

A Polícia Federal prendeu uma mulher na noite de segunda-feira, dia 30, por contrabando de pepinos-do-mar, em Angra dos Reis (RJ). Os policiais interceptaram um ônibus que iria de Angra dos Reis a São Paulo. Durante buscas no veículo, foram encontradas cinco caixas de isopor contendo 300 kg de pepinos-do-mar.

Segundo o Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais), os pepinos-do-mar apreendidos não estão em extinção. No entanto, a captura, transporte e comercialização depende de autorização e licença.

A presa foi conduzida à Delegacia de Polícia Federal em Angra dos Reis para lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e, após assinatura do termo do compromisso de comparecer em juízo, foi liberada para responder pela infração penal em liberdade.