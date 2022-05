A Polícia Militar apreendeu armas, munições e drogas, na segunda-feira, no Morro Santo Antônio, em Angra dos Reis. A ação policial foi deflagrada depois de informações passadas ao Disque Denúncia Angra sobre criminosos que estavam restringindo o acesso à localidade de funcionários de empresas de energia e internet, além de intimidar parte dos moradores.

Durante o patrulhamento, os policiais foram atacados a tiros e revidaram. Ao final do tiroteio, os agentes encontraram dois homens baleados e com armas por perto. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram. Outros dois envolvidos no confronto, de 17 e 31 anos, foram levados para a delegacia de Angra dos Reis. Esta é a segunda ocorrência de conto na cidade com morte de suspeitos. A anterior foi no sábado.

Desta vez foram apreendidos uma pistola, uma metralhadora, dois carregadores, 41 munições intactas, 450 cápsulas de cocaína, 62 tiras de maconha e três comunicadores.

O Disque Denúncia Angra recebe informações de qualquer tipo de atividade criminosa pelo telefone 0300 253 1177 (custo de ligação local) ou pelo aplicativo para celulares “Disque Denúncia RJ”, por onde é possível enviar fotos e vídeos. O anonimato é garantido. (Foto: Polícia Militar)