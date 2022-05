Polícia Militar apreende drogas no bairro Santa Cruz, em Valença (RJ)

Policiais militares receberam informação sobre o tráfico de drogas que estava sendo praticado em um estabelecimento comercial localizado na Rua 27 de Novembro, no bairro Santa Cruz, em Valença (RJ).

Os agentes foram até o local e fizeram contato com um suspeito, de 41 anos, que teria confirmado a denúncia. No bolso do suspeito foram encontrados R$ 542,00, em dinheiro. No balcão foram encontrados um tablete contendo erva seca e um sacolé de pó branco.

No salão próximo aos engradados de cerveja havia uma balança de precisão. Um homem, de 31anos, que estava no estabelecimento comercial foi levado para a delegacia como testemunha. O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Polícia, d e Valença (RJ).

Foram apreendidos

Dois tabletes de erva seca prensada possivelmente maconha, um sacolé contendo pó branco, aparentando ser cocaína.

R$ 542,00 em dinheiro.

Um celular marca Asus (preto)

Um saco transparente contendo pó branco aparentando ser cocaína e uma balança de precisão.