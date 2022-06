Agora é Lei: Doação e Isenção de Taxa para Concursos

O Executivo Municipal acabou de sancionar, no último dia 25 de maio, o Projeto de Lei nº 149/202, de autoria do vereador Edson Quinto (PL), a aprovação gerou a Lei nº 5989, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de inscrição em Concurso Público e em Processo Seletivo aos candidatos doadores de sangue e medula óssea em Volta Redonda.

Edson garante ser uma medida de extrema importância para promover a prática de doação de sangue e medula óssea e aumentar os estoques nos bancos de sangue; além de alcançar pacientes em tratamentos diversos, procedimentos cirúrgicos, ser um aliado aos doentes com doenças crônicas e amparo aos acidentados na emergência que necessitam de algum procedimento aliado à transfusão de sangue.

O parlamentar justifica que a dispensa da taxa, ou seja, a isenção do pagamento em concursos públicos no âmbito municipal segue uma serie de requisitos, incluindo a comprovação da doação de sangue ou de medula óssea; além de oferecer mais uma alternativa, um estímulo à ampliação de doadores em Volta Redonda.

Edson Quinto diz que acredita no impulso gerador de um avanço significativo e alívio pra doação de sangue, salientando a diminuição na fila de espera do transplante de medula óssea, trazendo economia e grande responsabilidade, o voltarredondense vai participar e sentir-se um ajudador na saúde de Volta Redonda.