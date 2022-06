Cerca de 50 pessoas participaram do evento; deputado buscou apoios contra a manifestação

O deputado federal Delegado Antonio Furtado classificou a “1ª Marcha da Maconha” de Volta Redonda, realizada no domingo passado, dia 29, como um completo fracasso. Pelos vídeos e fotos divulgados, o parlamentar destacou que o evento contou com a participação de aproximadamente 50 pessoas, e a previsão de duração, que era de quase 8 horas, não passou de 3. De autoria do deputado, uma “Moção de Repúdio” chegou a ser aprovada na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara Federal, criticando a marcha e apontando todos os riscos e impactos negativos.

Na tarde desta terça-feira, dia 31, o parlamentar aproveitou a reunião da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual é membro, para destacar a importância da movimentação criada desde que a “Marcha da Maconha” começou a ser divulgada nas redes sociais, há cerca de um mês. Furtado afirmou que buscou diversos apoios para promover um alerta geral sobre o perigo de um discurso de liberação e descriminalização do uso da maconha ou de qualquer outra droga.

– Juntos, conseguimos evitar que esse absurdo acontecesse como eles planejavam. Lá no início de maio, eu chamei esse evento de “Marcha da Vergonha”. Eu estava adivinhando o fim dessa história. Talvez os participantes até pensem que foi um sucesso, mas não foi. Vocês entraram para a história sim, como a menor marcha de todos os tempos. Essa liberação, tão insensata, não vai acontecer, porque estamos aqui prontos para impedir o fortalecimento de iniciativas que visam apenas destruir vidas e sonhos. Como podemos ver, o nosso esforço não foi em vão. Em uma cidade com quase 300 mil habitantes, apenas 50 pessoas estiveram presentes. A sociedade respondeu à altura e as famílias escutaram os nossos apelos. Os jovens disseram “não” à marcha. Graças a Deus, fomos atendidos – frisou.

Furtado ainda aproveitou para agradecer a todos os parlamentares que se posicionaram contrários e colaboraram diretamente para “o fiasco da marcha”. Em especial, o deputado destacou a participação ativa do vereador de Volta Redonda, o radialista Betinho.

– Por reafirmar a sua posição desfavorável à realização do evento, Betinho chegou a receber graves ameaças, inclusive de morte, na tentativa de intimidá-lo, mas permaneceu firme ao lado do nosso povo. E assim, freamos esse disparate. Esperem sentados pela legalização da maconha. Vocês conseguiram unir toda a sociedade de bem por um só objetivo, que é defender o futuro dos nossos jovens. Carregamos a missão de lutar por um país inteiro e jamais abandonaremos o nosso posto – concluiu o deputado.