Um veículo capotou no início da noite de terça-feira, por volta das 18h20min, no km 268, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades do Burguer King, em Barra Mansa.

O condutor, com ferimentos leves, foi socorrido e levado para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa. O trânsito fluiu em meia pista.