Dalvina de Moraes Galdo, que completou 42 anos no último dia15, foi assassinada dentro de casa nesta quarta-feira, na Rua Santa Ana, no Parque Belém, em Angra dos Reis.

Segundo os policiais militares que estiveram no local, o suspeito do crime seria o marido da vítima, de 47 anos. Segundos os agentes, ele se apresentou à outra equipe da Polícia Militar. Ele foi levado para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).