Polícia Militar apreende grande quantidade de crack, em Barra do Piraí

A Polícia Militar apreendeu na tarde desta quarta-feira, dia 1º, depois de informações recebidas pelos agentes, uma grande quantidade de crack no “Curral da Grota do Neném”, em Barra do Piraí.

Foram apreendidas 1,9 mil pedras e 449 pinos de cocaína. Os agentes se posicionaram para a abordagem e os suspeitos tentaram fugir por uma mata em direção ao bairro Maracanã, mas foram presos por outra equipe que estava na localidade.

Dois suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia de Polícia Civil da cidade. A dupla ficou presa em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Foto: Polícia Militar