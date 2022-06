Saúde de Volta Redonda promove melhorias no SPA Conforto

Serviço de Pronto Atendimento ganhou novos equipamentos e passará por reforma geral

O Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Conforto é uma unidade de saúde intermediária integrada à Rede de Urgência/Emergência de Volta Redonda. Com atendimento 24h, o antigo Cais Conforto atende pacientes que procuram a unidade em situações de urgência em clínica médica, procedimentos cirúrgicos de pequena complexidade e internações. A unidade adquiriu novos equipamentos e passará por reforma para adequar o local às normas vigentes, visando qualificar a assistência prestada à população.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), foram instalados recentemente novos aparelhos de gasometria, de raio-x digital, além de um tanque de armazenamento de gases medicinais.

“O tanque de armazenamento de oxigênio medicinal visa aumentar a segurança aos pacientes e otimizar o trabalho desenvolvido pela equipe. Passará a usar o gás canalizado e os atuais cilindros ficarão como reserva para uso em casos excepcionais”, explicou o coordenador do SPA Conforto, Marcelo de Moraes Pereira.

Além do armazenamento de oxigênio, foi instalado um aparelho de gasometria – equipamento de alta precisão para análise de amostra de sangue, que possibilita mais rapidez aos exames e agilidade na tomada de decisão pela equipe médica e de enfermagem, no encaminhamento terapêutico dos pacientes e, consequentemente, qualifica cada vez mais a assistência prestada aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde).

Também foi instalado outro equipamento importante para o funcionamento do SPA: o aparelho de raio-x digital, que representa um grande avanço no diagnóstico, tendo em vista a qualidade digital da imagem.

“Esse aparelho também reduz custos, por não precisar de compra de filmes (películas) e químicos (revelador e fixador)”, enfatizou Marcelo, acrescentando que a unidade também já adquiriu um novo monitor cardíaco de alta performance para atender a demanda e cuidados de pacientes.

Reforma

O SPA Conforto passará por uma reforma geral com aproximadamente R$ 680 mil em investimentos. O valor corresponde a R$ 300 mil de recursos já aprovados pela Caixa Econômica Federal, e uma contrapartida de cerca de R$ 380 mil do município.

O projeto da obra contempla a criação de salas de classificação de risco, de ouvidoria, de arquivo, de esterilização, de eletrocardiograma, e duas de isolamento. A reforma conta ainda com troca de instalações elétrica e hidráulica, torneiras, vidros, forros e portas, entre outras intervenções.

O acesso da unidade respeitará as normas de acessibilidade, desde a entrada próxima ao ponto de ônibus até o acesso à unidade, e os banheiros, que seguirão o mesmo padrão.

“Com a reforma concluída, serão instalados novos equipamentos, como camas elétricas hospitalares e colchões, cadeiras de acompanhantes, assim como beliches para as equipes médica e de enfermagem. Tudo isso para dar mais conforto aos pacientes, acompanhantes e funcionários. São investimentos para melhorar e qualificar o atendimento na rede pública de saúde”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha.

Fotos de Cris Oliveira – Secom/PMVR