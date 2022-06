Hospital Santa Cecília comemora dois anos sob gestão do ICC

O Hospital Santa Cecília está completando dois anos sob a gestão do grupo ICC (Instituto do Câncer do Ceará). A história do hospital, no entanto, é muito mais antiga. Inaugurado pela CSN, em 1953, como Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional, a unidade de saúde sempre foi referência na região pela qualidade do atendimento e do corpo médico.

Manter esta tradição foi a preocupação do ICC, conforme destacou a diretora técnica Lúcia Ramos, uma das mais antigas profissionais do hospital, ao lembrar que o ICC manteve o corpo médico e de funcionários. “Com isso, conseguimos aliar a tradição dos nossos profissionais com inovações trazidas pelo grupo ICC”, disse.

O Hospital Santa Cecília atende a um grande número de operadoras de saúde e também, em parceria com o poder público, pacientes encaminhados pelo Sistema Único de Saúde, sendo credenciado para procedimentos como cirurgia cardiovascular e outros procedimentos no setor de hemodinâmica, como cateterismo, angioplastia, implante de marca-passo e internações na UTI Neonatal e pediátrica.

Números robustos – De acordo com sua direção, nestes dois anos os números comprovam a grandeza do hospital. Foram 9.601 cirurgias, sendo 920 partos e 2,507 cirurgias hemodinâmicas.

Só de exames o total atingiu 129.964, a maioria no Centro de Diagnóstico por Imagem, com 120.838, além de exames de cardiologia (5.283) e endoscopia (3.843). Na área de oncologia, os atendimentos chegaram a 2.305.

O pronto socorro também tem números expressivos: 125.567 atendimentos, dos quais 22.665 infantis e 102.902 no adulto. Já o Centro Médico realizou 208.118 atendimentos, enquanto o número de internações foi de 16.033. (Foto: Divulgação)