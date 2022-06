Mudança de endereço ocorre por meio de uma parceria entre a prefeitura, o Governo do Estado e a administração do centro de compras

O prefeito Antonio Francisco Neto assinou na tarde desta quarta-feira (1º) um convênio para transferência do posto do Detran para o Shopping Park Sul. Atualmente, a unidade do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro fica na Avenida Getúlio Vargas, no Centro. A mudança ocorre por meio de uma parceria entre a prefeitura, o Governo do Estado e a administração do shopping.

A assinatura do convênio contou com a participação do superintendente e do coordenador de Marketing do Shopping Park Sul, Alfredo Zanotta e Rodrigo Mattos, respectivamente.

De acordo com Zanotta, o novo posto terá espaço suficiente para o aumento na capacidade de atendimento, além de oferecer a usuários e funcionários mais conforto, comodidade e praticidade.

“Esta é a continuação de uma parceria. O primeiro fruto dela possibilitou a implantação da Agência de Desenvolvimento Econômico – Resolve RJ no município, que fica nas instalações do Park Sul. As obras da agência já estão quase prontas, só faltando o mobiliário, que está por conta do Estado. Acreditamos que neste mês ela já comece a funcionar. Acreditamos que em agosto, o Detran de Volta Redonda já esteja funcionando nas nossas instalações. Um local mais moderno, com toda a praticidade e conforto necessários aos usuários e funcionários”, destacou Zanotta.

O prefeito Neto ressaltou o apoio que tem recebido do Governo do Estado em promover o bem-estar da população de Volta Redonda, tornando o município numa referência.

“Estamos reconstruindo Volta Redonda. E graças ao apoio do governador Cláudio Castro e de toda a sua equipe isso está sendo possível. Eu só posso agradecer. Sem dúvidas vamos tornar Volta Redonda uma cidade referência novamente”, enfatizou.

O Shopping Park Sul fica situado na Rodovia dos Metalúrgicos, nº 1189, no bairro São Geraldo. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR