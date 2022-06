Barra Mansa se prepara para a tradicional Festa de Santo Antônio

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Fundação Cultura também promovem e apoiam outras atividades culturais este mês

A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, com apoio da Fundação Cultura, traz uma programação variada para o mês de junho. Entre os destaques está a tradicional Festa da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no bairro Saudade, entre os dias 9 e 13. Já neste final de semana, três peças teatrais fazem parte do programa Diversão em Cena. Serão elas: “Alice, O Musical” (dia 3), “Chapeuzinho Vermelho” (dia 10) e “O Guarda Histórias – João e o Pé de Feijão” (dia 24).

Todas serão apresentadas gratuitamente às 18h, na Fazenda da Posse, no Barbará. O programa Diversão em Cena, viabilizado com o patrocínio da ArcelorMittal, tem o compromisso de democratizar o acesso à cultura, levando apresentações a teatros, escolas e praças públicas.

Neste sábado, 4, acontece mais uma edição da “Arena de Viola”, realizada todo primeiro sábado do mês. O evento reúne os sertanejos da região, buscando manter vivo o amor dos músicos pela moda de viola. A apresentação começa às 8h, na Praça da Matriz, no Centro. Também no sábado, entre 9h e 17h, vai acontecer na Praça da Liberdade, no Centro, a tradicional feira de artesanato com o Coletivo Vivendo de Arte e a Feira Criativa.

Entre os dias 9 e 13 vai acontecer a tradicional Festa da Paróquia de Santo Antônio de Pádua, no bairro Saudade. As atrações musicais são as seguintes: Julinho Marassi e Gutemberg (dia 9), Erick Fabiano (dia 10), Opsamba e Partido A Mais (dia 11) e Vitão (dia 12). Além da programação religiosa que já vem sendo realizada, o local também vai oferecer comidas típicas, chopes artesanais, feira de artesanato, brinquedos e show de prêmios.

No local, a gerente de Turismo do município, Bhella Santos, vai dar a largada no projeto Feira de Quinta, dia 9, às 17h, excepcionalmente em edição itinerante. A ação vai acontecer toda primeira e segunda quinta-feira do mês, no Corredor Cultural, no Centro.

O presidente da Fundação Cultura Barra Mansa, Marcelo Bravo, ressaltou a retomada dos eventos presenciais: “Desejamos muito voltar a viver esse momento de intensa atividade cultural na cidade. O mês de junho está com uma programação intensa e eclética. A diversidade das apresentações confirma que vivemos numa cidade verdadeiramente criativa. Além de possibilitar a vida cultural, estamos fomentando o desenvolvimento econômico de forma sustentável e democrática.

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação de Barra Mansa, Bruno Paciello, falou sobre a importância dessa programação para o município.

“Preparamos com muito carinho, em parceria com a Fundação Cultura, essa programação para proporcionar lazer e diversão aos munícipes. Realizamos com o intuito de conectar pessoas e levar arte e cultura às famílias. Vamos também fomentar o evento com rodízio de segmentos empresariais, gerando network, música e diversão”.

Mais detalhes e atualizações sobre a programação cultural de Barra Mansa podem ser conferidos no perfil do Instagram: @culturabarramansa.