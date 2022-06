Pelo menos três bois da equipe de rodeio fugiram durante o desembarque no bairro Mambucaba e saíram em disparada pelas ruas do bairro, em Angra dos Reis.

A equipe de rodeio que está na Expo Mambucaba 2022, conseguiu capturar os animais. Apenas um que estava meio desorientado saiu em disparada e foi atropelado por um ônibus na Rodovia Rio-Santos.

Segundo informações do local, o ônibus ficou bastante danificado, mas ninguém ficou ferido. O animal não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Moradores ficaram assustados com os três animais correndo pelas ruas.