Os funcionários do setor de mineração da CSN em Congonhas (MG), após dois dias de votação, aprovaram a proposta da empresa de renovação do acordo coletivo de trabalho. A “proposta final” da empresa foi aceita por 58% dos trabalhadores (2.489). Recusaram o acordo 41% (1.740). Votos brancos e nulos somaram 1% (34). O resultado saiu na noite desta sexta-feira (3).

A proposta aprovada é idêntica à que, há duas semanas, foi rejeitada pelos metalúrgicos de Volta Redonda e Porto Real. O sindicato que representa os trabalhadores da mineração é o Metabase, ligado ao Conlutas, central sindical que, em Volta Redonda, apoia o movimento paralelo surgido dentro da Usina Presidente Vargas e que tem entre seus líderes Edimar Miguel Pereira, um dos candidatos à presidência do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. Por sinal, uma delegação da comissão de Volta Redonda seguiu para Congonhas para reforçar, à exemplo do Metabase, o voto contrário à proposta.

Ainda na quinta-feira, também em Congonhas, a mesma proposta da companhia já havia recebido a aceitação, por 92%, dos técnicos de mineração representados pelo Sintec (Sindicato dos Técnicos Industriais de Minas Gerais), e de 85% dos empregados da CSN em Arcos, representados pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Extração.

Em Volta Redonda, após a rejeição ao acordo, o Sindicato dos Metalúrgicos solicitou à companhia a reabertura das negociações. A empresa, contudo, não se manifestou, aguardando o resultado da avaliação de seus funcionários em Minas Gerais. A tendência, segundo fontes ligadas à empresa, é que a siderúrgica volte a propor uma nova votação, mantendo os termos anteriores, pois considera que, no Sul Fluminense, a votação está sendo impactada pelo clima eleitoral no Sindicato dos Metalúrgicos. Alguma manifestação neste sentido deve ocorrer na próxima semana. (Foto: Divulgação)