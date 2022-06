Justiça da Bahia cancela show de Gustavo Lima, na cidade de Teolândia

A Justiça da Bahia cancelou uma festa que custaria R$ 2 milhões, após pedido do Ministério Público da Bahia (MP-BA). O Festival da Banana, que seria realizado na cidade de Teolândia, contava com atrações como Gusttavo Lima, que tem shows como alvo de investigação. As informações são do g1 Bahia.

O município onde o festival ocorreria está em estado de emergência desde o final de 2021 devido às fortes chuvas que atingiram o sul da Bahia.

A Justiça determinou que, em caso de descumprimento, a prefeitura pagará multa correspondente aos valores de contrato. A decisão afirma que a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) suspenderá o fornecimento de energia nos locais onde os shows seriam realizados. Os equipamentos sonoros serão lacrados.

O festival teria 28 atrações, com um custo de R$ 2 milhões. O valor corresponde a 40% do dinheiro gasto com a saúde da cidade no último ano. O valor também se aproxima dos cerca de R$ 2,3 milhões que o governo federal encaminhou à Prefeitura de Teolândia, em 26 de dezembro de 2021, devido à emergência da chuva.

O cancelamento do Festival da Banana foi determinado pela Justiça em resposta a um pedido do MP-BA.

No documento, o Ministério Público ressaltou que “não é possível que o mesmo município, que informou necessitar de ajuda e recursos para salvaguardar a sua população de catástrofe natural, mesmo vivenciando um estado de calamidade televisionado para o Brasil inteiro, anuncie, em poucos meses, a contratação de artistas com cachês incompatíveis com as dimensões, arrecadações, necessidades de primeira monta e saúde financeira do município”.

Entre as atrações confirmadas, está o nome do cantor Gusttavo Lima, envolvido em escândalos quanto aos cachês recebidos em shows. O canto receberia um cachê de R$ 704 mil do festival.