Prefeitura de Volta Redonda faz licitação de castramóvel

Processo para aquisição de veículo ocorre após projeto de lei e recebimento de emendas parlamentares

Dando continuidade aos projetos voltados à causa animal, a Prefeitura de Volta Redonda licitou na quinta-feira (2), a aquisição do veículo para o castramóvel. As castrações gratuitas serão feitas em um trailer adaptado, que percorrerá os bairros do município beneficiando cães e gatos, gratuitamente.

A licitação ocorreu após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP, e do recebimento de emendas parlamentares dos deputados federais Antônio Furtado e Soraya Santos.

Dentro do processo licitatório, também está incluída a aquisição de equipamentos e materiais necessários para a montagem e funcionamento do consultório e minicentro cirúrgico. O castramóvel aguarda agora a homologação da licitação e a previsão é que até o fim deste ano o serviço comece a funcionar.

A coordenadora da Vigilância Ambiental e responsável pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Janaína Soledad, destacou que o castramóvel irá auxiliar na demanda de castrações no CCZ, zerando a fila de espera.

Janaina ainda pontuou que através do RJPET, em parceria com o governo do estado, o tempo de espera para castração já foi reduzido no município. Entretanto, com o castramóvel a expectativa é intensificar as ações devido a facilidade de deslocamento com o veículo adaptado, tornando o serviço itinerante.

“O CCZ não consegue absorver toda a demanda. Atualmente, mais de quatro mil animais estão aguardando o procedimento e com o castramóvel pretendemos zerar essa fila de espera. Além da prevenção de doenças, a castração busca diminuir a população de animais abandonados. Vale lembrar que essa é uma primeira etapa dos projetos voltados a causa animal, outros procedimentos serão inseridos visando o bem-estar dos animais da cidade”, disse.