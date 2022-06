Volta Redonda já tem local pra Hospital Veterinário do Médio-Paraíba

Prefeitura cedeu terreno para investimento do Governo do Estado

Volta Redonda já tem um local para implantação do primeiro Hospital Veterinário do estado do Rio. Na quinta-feira, dia 2, o prefeito Antônio Francisco Neto e o vereador Renan Cury estiveram em um terreno, de cerca de 1.100 metros, localizado no bairro Vila Rica/Tiradentes, onde provavelmente será instalada a unidade, que será construída pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A garantia de construção de um Hospital Veterinário do Médio-Paraíba em Volta Redonda, saiu de uma reunião ocorrida no final do mês de maio entre o vereador Renan Cury, o deputado federal Doutor Luizinho e o governador Cláudio Castro. A boa notícia foi muito bem recebida pelo prefeito Neto, que tem garantido apoio a todas as ações a favor da causa animal.

“O governador Cláudio Castro não para de trazer boas notícias e bons investimentos pra Volta Redonda. A cidade é muito grata a tudo que ele tem feito. Cláudio Castro já entrou pra história como o governador que mais investiu no município. Um hospital veterinário em nossa cidade é um sonho da população, e esse vai atender a todo Médio-Paraíba”, disse o prefeito.

O vereador Renan Cury também se manifestou: “Temos que agradecer ao governador Cláudio Castro, que não mede esforços pra atender aos anseios da população. Quando conversei com o prefeito sobre o assunto, ele ficou empolgado e logo arranjou um local excepcional para o hospital”, comemorou o parlamentar.

Castramóvel

Volta Redonda vem investindo no bem-estar animal na atual gestão. Além da doação do terreno para o Estado para a construção do Hospital Veterinário do Médio-Paraíba, a cidade executou também na quinta-feira, a licitação pra aquisição do Castramóvel, uma espécie de trailer adaptado para realizar castrações no município, levando o serviço para os bairros.

A licitação ocorre após projeto de lei autorizativo do vereador Paulo Conrado, de reuniões com os vereadores Renan Cury e Paulinho AP, e do recebimento de emendas parlamentares dos deputados federais Antônio Furtado e Soraya Santos.

Espaço de adoção Família Animal

Neste sábado, dia 4, a prefeitura promove o 15º espaço de adoção Família Animal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA). O evento será das 9h às 13h no estacionamento do Supermercado Nagumo, no bairro Aterrado.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar RG e comprovante de residência. A Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Volta Redonda estará no local arrecadando ração, medicamentos e cobertores, que serão distribuídos para animais em situação de rua. Fotos de divulgação – Secom/PMVR