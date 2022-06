PRF apreende grande quantidade de maconha na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF)abordaram no final da manhã deste sábado, dia 3, por volta das 11h30min, uma caminhonete VW/EXPRESS DRC 4X2 (Guarulhos/SP), transportando carga diversa, tendo como ocupante um casal (condutor de 36 anos e passageira de 37 anos) no km 330,da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

Durante verificação da carga transportada, ao abrir a porta do compartimento de carga (baú) foi sentido forte cheiro de maconha. Junto a carga normal havia sete caixas de papelão com identificação de argamassa, que exalavam o forte odor da droga, sendo encontrados ao todo 193 tabletes de maconha escondidos nas caixas, com peso total estimado de 193 kg. Diante do exposto, foi dada voz de prisão ao casal e a ocorrência apresentada na 89ª DP de Resende para os procedimentos de praxe.

Além de tirar uma grande quantidade de droga de circulação, a apreensão gerou um prejuízo estimado em R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) aos narcotraficantes.