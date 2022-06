O acidente que terminou na morte de Bruno Wallace da Silva Santos, de 37 anos, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda, deixou uma mãe e duas filhas feridas. Joice Carvalho de Souza Santos, de 36 anos, e duas crianças, filhas de Joice – uma menina de 11 anos, e outra, de 2 anos -, estavam no carro que capotou na Avenida Nossa Senhora do Amparo. As informações são da Polícia Militar.

Todas as vítimas foram levadas para o Hospital São João Batista e até o momento desta publicação não havia informações sobre o quadro de saúde delas. O Corpo de Bombeiros informou que o acidente foi no início da madrugada deste sábado (4) e que Bruno faleceu no local.

As circunstâncias do acidente também eram desconhecidas no momento desta publicação. O fato foi registrado na delegacia. (Foto: redes sociais)