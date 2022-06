Um homem, identificado como sendo Bruno Santos, de 37 anos, morreu em um capotamento de carro na madrugada deste sábado na Avenida Nossa Senhora do Amparo, no bairro Santa Cruz, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros confirmou o acidente e informou que a corporação foi acionada para o local à 1h20min. Segundo os bombeiros, Bruno faleceu no local.

As circunstâncias do acidente eram desconhecidas no momento desta publicação. O fato foi registrado na delegacia. (Foto: redes sociais)