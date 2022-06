Iniciada há dois meses, a campanha que terminaria neste sábado, 04, foi prorrogada até o dia 24 de junho. Meta é vacinar 90% dos públicos-alvo



Voltada para todo o público-alvo da campanha, aconteceu neste sábado, 04, o segundo Dia D de vacinação contra Influenza e sarampo em Barra Mansa. As unidades de saúde estiveram abertas das 8h às 16h para aplicar doses contra as doenças. A vice-prefeita Fátima Lima acompanhou os trabalhos das equipes da Saúde na Clínica da Família, na Vista Alegre.

Iniciada há dois meses, a campanha terminaria neste sábado, mas foi prorrogada pelo Ministério da Saúde até o dia 24 de junho. Além disso, muitas pessoas aproveitaram para atualizar o esquema vacinal de rotina e contra a Covid-19.

O público-alvo contra a Influenza em Barra Mansa corresponde a 71.024 cidadãos. A expectativa do Ministério é imunizar 90% desse total, equivalente a 63.921 pessoas. Até este sábado, 27.038 barra-mansenses já haviam sido vacinados contra a gripe, o que corresponde a 42% da meta ou 38% do todas de pessoas que podem receber.

Também está sendo realizada a campanha de imunização contra o sarampo para crianças de 6 meses a menores de 5 anos e trabalhadores da Saúde. A tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) pode ser aplicada de maneira simultânea com a dose contra a gripe. Vale lembrar também que a vacina contra Covid-19 pode ser administrada junto a outras do calendário do Programa Nacional de Imunizações.

O público-alvo da triviral engloba 15.257 pessoas no município. Já foram aplicadas 4.012 doses do imunizante, o que corresponde a 26,30% do total apto a receber ou 29,2% da meta do Ministério, que é de 13.732 pessoas.

A coordenadora de Imunização da Secretaria de Saúde de Barra Mansa, Yasmim Rio Verde, destacou a importância da adesão por parte da população. “A campanha de vacinação contra Influenza e sarampo é tão importante quanto a vacinação contra Covid-19. Sabemos da ansiedade da população pela vacinação contra o coronavírus, mas não podemos deixar de lembrar que a gripe também pode levar a casos graves. A campanha do Dia D acontece justamente para conscientizar a população e relembrar, principalmente os grupos prioritários, da importância de se imunizarem”, destacou a coordenadora.

Ainda segundo Yasmim, os surtos acontecem justamente porque existem grupos de pessoas que não se imunizaram. “Por isso, a vacinação é fundamental para que nosso município, o estado do Rio de Janeiro e todo o nosso país possam ficar com um adequado controle dessas doenças”, acrescentou.

A campanha nacional contra Influenza geralmente tem início no Brasil em maio, mas este ano ela começou em abril, quando aconteceu o primeiro Dia D da campanha nacional, justamente por conta do surto de gripe registrado entre o final do ano passado e início de 2022.

Públicos-alvo contra a Influenza:

Trabalhadores da Saúde; idosos com 60 anos ou mais; crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos; gestantes; puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias); povos indígenas; professores; pessoas com comorbidades e deficiências permanentes; caminhoneiros; trabalhadores de transporte coletivo; trabalhadores portuários; forças de segurança e salvamento; forças armadas; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Públicos-alvo contra o sarampo:

A vacina triviral é destinada aos profissionais da Saúde, de forma seletiva, visando proteção contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, além da atualização do cartão vacinal de crianças, jovens, adultos e idosos. FOTOS: Felipe Vieira