Uma ação conjunta entre policiais militares do 28º BPM (Batalhão de Polícia Militar), e policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), apreendeu na sexta-feira (3), 5,2 kg de maconha. Parte da droga estava em um Astra prata, abordado na Avenida Beira-Rio, no bairro Vila Mury, enquanto a outra parte estava na casa de um suspeito. Duas pessoas foram detidas.

Segundo a Polícia Militar, o entorpecente estava dividido em cinco tabletes. Um pequeno pedaço estava acondicionado juntamente com pacotes de biscoito. O passageiro do veículo, de 33 anos, informou que a droga pertencia a um homem, que estaria preso. Pelo Facebook, ele teria solicitado ao passageiro para fazer a entrega a ele no bairro Sessenta.

A PM informou que os policiais foram ao bairro e conseguiram localizar o homem que solicitou a entrega. Na ocorrência policial recebida pelo site, não foi informada a verdadeira situação do homem perante à Justiça. Com ele, os agentes encontraram mais um tablete de maconha.

Todo o material e os suspeitos foram levados para a delegacia. Já em Barra Mansa, na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas, a Polícia Militar apreendeu uma certa quantidade de maconha e cocaína, além de um rádio transmissor e R$ 24. Um adolescente, de 15 anos, foi detido, e um jovem, de 26 anos, preso. A ação foi na noite de sexta-feira (3) e a dupla assumiu estar vendendo drogas. Eles foram levados para a delegacia. (Foto: Polícia Militar)