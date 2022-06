PRF flagra jovens com skunk em Piraí

Policiais rodoviários federais estavam em trabalho de fiscalização na tarde deste sábado, por volta das 15 horas, quando abordaram um veículo Honda Civic EXL CVT (Goiânia-GO), com quatro jovens (uma mulher e três homens), com idades entre 18 a 23 anos, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no posto da PRF, no bairro Caiçara, em Piraí.

Durante a fiscalização os policiais sentiram odor característico de maconha vindo do interior do veículo. Ao serem questionados se havia algum ilícito no veículo ou se faziam uso de alguma, substância entorpecente, a passageira de 20 anos informou ser usuária de drogas e que portava droga para consumo próprio, sendo encontrada em sua bolsa pequena quantidade de skunk.

Um dos jovens de 23 anos, também, confessou ser usuário de drogas e em seus pertences foram encontrados um cigarro e certa quantidade de skunk. Foi lavrado um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) em desfavor da jovem e do jovem que portavam droga. Após a apreensão de drogas para consumo, os dois foram liberados para seguir viagem.