Volta Redonda abre vagas em curso gratuito de hotelaria para jovens

Projeto Capacitar Hotelaria e Serviços oferece transporte, lanche, uniforme e seguro e beneficia pessoas com idade entre 16 e 29 anos

Estão abertas as inscrições para 35 novas vagas do curso gratuito de hotelaria oferecido pela Fundação CSN, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, por meio do projeto social Capacitar Hotelaria e Serviços. Voltado para jovens entre 16 e 29 anos, o curso é presencial e conta com transporte, lanche, uniforme e seguro contra acidente.

As inscrições podem ser feitas em todos os Cras (Centro de Referência da Assistência Social) – unidades da secretaria de Ação Comunitária (Smac) – até o próximo dia 10 de junho. É necessário apresentar identidade e CPF, comprovante de residência, foto 3×4, comprovante de conclusão ou de que esteja cursando o Ensino Médio na rede pública, além da carteira de vacinação com as doses contra Covid-19 e Gripe (H1N1).

A prioridade é para jovens do Degase (atendidos pelo CRIAAD – Centro de Recursos Integrados de Atendimento ao Adolescente); Centro de Cidadania LGBTQIA+; mulheres atendidas pelo Ceam (Centro Especializado de Atendimento à Mulher); e jovens inseridos no PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil).

A matrícula será feita no Hotel Bela Vista entre os dias 13/6 e 15/6. O início das aulas, que acontecerão às terças e quintas-feiras, está previsto para o mês de julho, com encerramento em dezembro. Serão duas turmas: uma pela manhã (das 8h30 às 11h30) e uma à tarde (das 14h às 17h).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (24) 3348-1569.