Acidente envolve carro e moto em Valença

Um acidente ocorrido no final da madrugada deste domingo, por volta das 5 horas, envolveu uma moto, conduzido por um homem, de 55 anos, e um carro na Rua Barão de Mauá, no bairro Alicácio, em Valença (VR).

Os agentes foram até o local e constataram o acidente de trânsito com vítima entre a moto Dafra Zig Plus, ano 2011/2012 e um Fiat Palio (branco) que evadiu do local. A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado para o Hospital Escola, de Valença.

Segundo a Guarda Municipal, o condutor da moto foi multado por não apresentar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Foi constatado também que a motocicleta não estava devidamente licenciada. O condutor da moto ficou em observação no hospital e foi preenchido um boletim de acidente de trânsito.