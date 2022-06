Acidente envolve carro e ônibus na Lúcio Meira, em Barra Mansa

Um acidente ocorrido no final da manhã deste domingo, por volta das 5h30min, entre um carro e um ônibus, deixou a condutora de um veículo GM Corsa, de 37 anos, com ferimentos no km 297, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e apurou que a condutora havia colidido transversalmente com um ônibus. A condutora ficou ferida e foi socorrida com ferimentos pelo Corpo de Bombeiros para a Santa Casa de Misericórdia, de Barra Mansa.

Segundo a PRF, a condutora havia realizado uma conversão em local proibido, ocasionando o acidente. Foi preenchido o Boletim de Acidente de Trânsito (BAT).

Durante o atendimento do acidente foi constatado que o Corsa estava com licenciamento vencido, dois pneus em mau estado, sem equipamentos obrigatórios (macaco, chave de roda e triângulo de sinalização), além de ter realizado conversão proibida; sendo aplicadas as devidas multas de trânsito no valor total R$ 869,16, e o veículo removido para o pátio contratado.

Quanto ao ônibus foi constatado que estava com a aferição do tacógrafo vencida e o exame toxicológico do motorista estava vencido, sendo aplicadas as devidas multas de trânsito, no valor total de R$ 1.662,58 e o CRLV recolhido eletronicamente para regularização.