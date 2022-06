Polícia Militar apreende drogas com suspeito, em Valença (RJ)

Agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento quando avistaram um jovem, de 21 anos, que demostrou nervosismo com a presença dos policiais, na Rua Governador João Batista Gomes, no bairro Santa Isabel do Rio Preto, em Valença (RJ)

A abordagem ocorreu nas proximidades do Clube Canecão. Durante abordagem os policiais encontraram em seu bolso um saco plástico seis pios contendo pó branco. O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia, de Valença.

O jovem foi ouvido e liberado em seguida. O material ficou apreendido em sede policial (91ªDP).