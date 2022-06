Agentes da Patamo I e II, do 38º Batalhão da Polícia Militar apreenderam no sábado, 286 buchas de maconha e 33 cápsulas de cocaína, em um matagal nas proximidades da Rua 6, no bairro Purys, em Três Rios.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local. Ninguém foi preso. O material foi encaminhado à 108ª Delegacia de Polícia, onde permaneceu apreendida para perícia.