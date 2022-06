Na tarde deste domingo (5/6), o sub-20 do Barra Mansa Futebol Clube enfrentou a equipe do Ceres no Estádio João Francisco dos Santos, no bairro Bangu, na zona oeste do Rio de Janeiro, em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Carioca (Série B2). O placar do jogo foi de 2 a 0 para o Leão do Sul, com gols de Baré e Andrey.

O primeiro tempo terminou com o Barra Mansa na frente, quando, aos 44 minutos, Carlão fez boa jogada pela direita, tocou para Tauan que finalizou, mas o goleiro deu rebote para o atacante André Baré aproveitar e abrir o marcador para o time barra-mansense.

No segundo tempo, o Leão do Sul ampliou aos 20 minutos, quando o volante Peutrick fez um lançamento para Andrey que ficou cara a cara com o gol e tirou do goleiro para fazer 2 a 0 para o Barra Mansa.

O sub-20 do Barra Mansa volta a campo no próximo domingo (12/6) para encarar a equipe do Mageense, às 15h, no Estádio do Suruiense Futebol Clube, em Magé, pela sexta rodada do Campeonato Carioca (Série B2).

5/6/2022 | Ceres 0x2 Barra Mansa

Campeonato Carioca (Série B2) – sub-20 | Estádio João Francisco dos Santos, Rio de Janeiro | Árbitro: Renato Arthur Gonçalves Lisboa | Gol: Baré; Andrey | Expulsão: Peutrick | Barra Mansa: Marcelo; João Rodrigues, Caio Joberto, Cauã Angra e Douglas; Luizinho, Peutrick e Tauan; Carlos Gabriel, Andrey e Baré. Téc. Selmar Coutinho.

# Confira os resultados da quarta rodada:

5/6/2022 (domingo)

Mageense 1×0 Tigres do Brasil

Búzios 4×0 Carapebus

Goytacaz 3×0 Barra da Tijuca

Ceres 0x2 Barra Mansa

6/6/2022 (2ª feira)

Bonsucesso x Campos

# Classificação (Série B2 | sub-20):

1º. Goytacaz e Mageense (11 pontos); 3º. Búzios (10); 4º. Bonsucesso (8); 5º. Tigres do Brasil (7); 6º. Campos e Barra Mansa (6); 8º. Barra da Tijuca (4); 9º. Carapebus (1); 10º. Ceres (0).

Por Diogo de Oliveira Paula

