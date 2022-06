Voltaço vence a primeira fora de casa no Brasileiro da Série C: 2 x 1

O Voltaço venceu o Vitória (BA) em Salvador e sobe na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Com a vitória o time sobe para a sexta colocação com 13 pontos ganhos.

No primeiro tempo Ygor Bolt marcou o primeiro do Esquadrão de Aço. O gol de empate do Vitória foi marcado por Rafinha, no final do primeiro tempo. O Volta Redonda mesmo sofrendo o empate continuou melhor no jogo. Aos 18 minutos da segunda etapa, Lelê marcou o gol que deu a vitória ao time da Cidade do Aço.

A próxima partida do Voltaço no Campeonato Brasileiro será contra o Remo (PA), segunda-feira, dia 13, às 20 horas no Estádio Raulino de Oliveira. O jogo é válido pela 10ª rodada do campeonato.