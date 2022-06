Aplicativo ajuda em economia e meio ambiente

Na semana do Dia do Meio Ambiente, a empresa Statled Brasil reforça o compromisso com a natureza através do aplicativo Cidade Iluminada e do 0800.

Em Miguel Pereira, mais de 165 ocorrências por serviços de manutenção da iluminação pública, nos últimos três meses foram registradas pelo sistema inovador. Uma média de 1,4 chamado por dia.

Disponível para celulares Android e IOS, o aplicativo pode ser baixado gratuitamente em qualquer smartphone. Os usuários podem registrar situações como postes acesos de dia, apagados durante a noite ou com luz piscando.

A empresa possui uma central de gerenciamento em tempo real onde monitora e controla a potência nas luminárias em dias festivos e nas ruas que têm maior fluxo de pessoas; desta mesma forma, é possível reduzir em dias de pouco movimento, ocasionando a diminuição do gasto de energia ajudando no meio ambiente.

0800 – O compromisso com o meio ambiente e com cada morador pode ser destacado através do serviço de call center.

Ao todo já foram registrados aproximadamente 3.800 ocorrências e atualmente, cerca de 98 % são atendidas em menos de 24 horas.

“Os consumidores podem registrar solicitações dos serviços de reparos na iluminação pública, que inclui troca de lâmpadas, luminárias, reatores, sensores, braçadeiras, braços de sustentação e fios que ligam a lâmpada à rede de iluminação de toda a cidade”, destaca o engenheiro responsável Romualdo Boaventura. A ligação é gratuita e o 0800 da iluminação pública de Miguel Pereira é: 0800 606 1535.