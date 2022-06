Criminosos estão instalando várias câmeras de segurança para monitorar as ações de policiais civis e militares no Morro do Santo Antônio, em Angra dos Reis. No sábado, dia 4, os policiais do 33º BPM realizaram uma ação que culminou com a desarticulação da central de monitoramento do crime organizado.

Durante a operação, uma televisão, cinco câmeras de alta resolução, roteadores e um rádio comunicador foram apreendidos. Um homem e uma mulher foram presos.