Um jovem, de 24 anos, funcionário de uma empresa de internet sofreu uma descarga elétrica no início da noite desta segunda-feira, quando realizava um trabalho em um poste na RJ-145, da Estrada Valença x Barra do Piraí, no bairro Aparecida, em Valença.

O incidente ocorreu nas proximidades da Faetec. Segundo informações do local, o trabalhador recebeu uma forte descarga elétrica. O Corpo de Bombeiros foi acionado para o local. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) levou a vítima para o Hospital Escola.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.