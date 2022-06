Equipes também orientam as podas de 513 árvores, beneficiando 65 bairros

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, através das cinco equipes da Unidade de Guarda Comunitária (UGC), apresentou números significativos no mês de maio. Foram retirados 103 veículos abandonados das ruas e no mesmo período foram podadas 513 árvores em 65 bairros.

A prioridade nestas ações da poda é a segurança primária, desobstruindo a iluminação pública e tirando os galhos que ofereciam perigo, aumentando a sensação de segurança.

Durante todo o mês de maio, foram removidos das ruas 103 veículos em estado de abandono, após o contato com os proprietários e estabelecer um prazo para serem retirados (Decreto 15.601). Desse total, oito carros foram removidos ao Depósito Público Municipal, pois os proprietários não realizaram a retirada, após expirar o prazo.

A UGC ainda agilizou os seguintes serviços: apoios para a fluidez de trânsito por causa de acidentes (02); desobstrução de calçada para livre acesso aos pedestres (02); e veículo removido ao Depósito Público por condutor não possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) (02).

A UGC mantém contato direto com os cidadãos através de grupos de Whatsapp, para facilitar a comunicação e encontrar as soluções mais rápidas às solicitações feitas. Fazem parte ainda do cotidiano das equipes as rondas com paradas periódicas por todos os bairros e unidades escolares da cidade, aumentando a sensação de segurança e coibindo atos ilícitos.

O secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa reiterou a necessidade do apoio da população.

“Precisamos da população para fazer funcionar a segurança pública, através das denúncias daquilo que incomoda ou está errado. Isso norteia as forças de segurança para as decisões certas”, salienta.

As denúncias e os pedidos de serviços podem ser feitos à Central de Atendimento Único (CAU), além do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) e à própria Guarda Municipal, através dos números de emergências 156, 190, 153 e 199. Fotos cedidas pela Semop.