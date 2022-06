Homem é agredido pela companheira em Valença

Um homem, de 52 anos, foi agredido pela sua companheira, de 38 anos, no sábado, com um pedaço de madeira dentro de um apartamento na Rua dos Bombeiros, no bairro Santa Rosa, em Valença.

Segundo a vítima, a mulher chegou ao apartamento e partiu para cima dele, sem motivo aparente. Com ferimentos e sangramento no rosto, o homem foi socorrido por uma ambulância do Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Escola de Valença.

Policiais militares foram acionados e apreenderam a mulher que foi levada para a Delegacia de Polícia de Valença. Ela foi autuada por lesão corporal em ambiente doméstico. O companheiro decidiu não representar contra sua companheira. Por isso ela foi liberada após prestar esclarecimento na DP.