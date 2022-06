Idosa é atropelada no Centro de Valença

Uma idosa, de 83 anos, foi atropelada no início da manhã de domingo, por volta das 6h20min, por um veículo Fiat Uno Mille Way, na Rua Coronel João Rufino, 98, no Centro de Valença. Segundo os agentes, o veículo era conduzido por um homem, de 50 anos, quando a idosa, atravessou a rua. O condutor disse aos agentes que seguia em velocidade compatível, quando foi surpreendido com a idosa atravessando a pista.

A idosa foi socorrida e levada para o Hospital da Unimed, em Valença. O Neto da idosa disse que sua avó tem problema de audição e visão. Ele foi à Delegacia de Polícia, de Valença, como testemunha do fato. O registro policial será feito posteriormente, pois a vítima ainda se encontrava internada na unidade hospitalar.